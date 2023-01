Politie houdt grote verkeerscontrole langs A32

De integrale controle had een aantal doelen, waaronder het bestrijden van ondermijnende criminaliteit, het bevorderen van de verkeersveiligheid. Er werd onder andere gecontroleerd op criminele activiteiten, gebreken aan voertuigen, personen met openstaande boetes en de aanwezigheid van drugs of andere verboden middelen of voorwerpen.

Integrale actie

De actie werd georganiseerd en deels uitgevoerd door een dertigtal politiestudenten in verschillende fasen van hun opleiding. Aan de actie deed een groot aantal ervaren politieagenten en belangrijke ketenpartners mee, zoals de RDW, de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), de GGD, de Douane en de Belastingdienst. Er werd in de omgeving van de A32 zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd en gesurveilleerd. Bij deze controle werd ook gebruik gemaakt van een zogenaamde ANPR-camera van de politie. Deze camera herkent nummerborden en kan mogelijk verdachte voertuigen signaleren.

Resultaten

Dat het nodig is om te blijven controleren, bleek ook nu weer. Er zijn honderden auto’s/vrachtauto’s gecontroleerd. In totaal zijn er 161 bekeuringen uitgeschreven. Onder andere voor het mobiel bellen, gebruiken van de vluchtstrook, niet voldoen aan de technische eisen, een te zware lading, het niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, snelheid, het rijden zonder verzekering en voor gladde banden. Het rijbewijs van een bestuurder die na correctie 77 km/uur te snel reed is ingevorderd. Er zijn meerdere personen aangehouden, waaronder elf bestuurders voor het mogelijk rijden onder invloed. Er zijn bij de controle meerdere steek- en slagwapens in beslag genomen en de politie trof bij diverse bestuurders een gebruikershoeveelheid drugs aan. Ook dit is in beslag genomen. Halverwege de avond werd in een voertuig een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. De bestuurder van dit voertuig is aangehouden en de auto is in beslag genomen. Het onderzoek naar deze situatie loopt.