Bankpasfraudeurs op heterdaad aangehouden

De bewoners werden op 5 januari rond 14.00 uur gebeld door een persoon die zich voordeed als bankmedewerker. Die vertelde tegen hen dat er fraude was gepleegd met hun bankrekening en er geld was afgeschreven door anderen. Een collega van de bankmedewerker zou aan de deur komen om hun bankpassen op te halen om zogenaamd te voorkomen dat er nog meer geld kon worden afgeschreven. De vermeende slachtoffers vertrouwden het verhaal niet helemaal en schakelden de politie in.

Goed samenspel

Terwijl de bewoners telefonisch nog in gesprek zijn met ‘de bankmedewerker’ verschijnt zijn collega aan de deur om de bankpassen op te halen. Agenten zijn ondertussen met spoed onderweg naar de woning. Het stel weet de man aan de deur aan de praat te houden. Door dit goede samenspel zijn de agenten op tijd ter plaatse en kunnen zij de verdachte, een 24-jarige inwoner uit gemeente Leudal, op heterdaad arresteren.

Tweede verdachte aangehouden

Agenten zochten in de buurt naar een auto waar de verdachte mee naar Oudewater was gereisd. Die troffen ze aan op een parkeerplaats vlakbij. De 22-jarige bestuurder van de auto uit Roermond, die vermoedelijk zat te wachten tot zijn kompaan terugkeerde bij het voertuig, is ook aangehouden. De twee mannen zijn ingesloten in een politiecellencomplex.

Ook slachtoffer geworden?

De politie sluit niet uit dat andere inwoners uit Oudewater ook slachtoffer zijn geworden van bankhelpdeskfraude. Mogelijk heeft dit een verband met deze aanhoudingen. Bent of kent u iemand die hier onlangs mee te maken heeft gehad? Dan horen wij het graag. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Of via onderstaand contactformulier. Als u liever niet heeft dat de politie uw naam weet, kunt u ook anoniem melding maken via 0800-7000 of ga naar de site van Meld Misdaad Anoniem. Ook komen we graag met u in contact als u op donderdag 5 januari tussen 4.00 en 15.00 uur iets verdachts heef gezien of gehoord in de omgeving van het Stadskantoor.

Waarschuw voor helpdeskfraude in uw omgeving

Dit soort bankpasfraude komt regelmatig voor. De politie bericht hier vaak over. We adviseren dan om, met name oudere, mensen in uw omgeving te waarschuwen voor dergelijke oplichtingspraktijken. In dit geval werd prima gehandeld door de vermeende slachtoffers. Zij riepen hulp in van toen ze in de gaten kregen dat de zaak niet pluis was, met twee mooie aanhoudingen als gevolg.