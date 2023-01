Politie zoekt getuigen inbraak juwelier

Omstreeks 03.00 uur kreeg het Operationeel Centrum (OC) van de politie een melding van een inbraak bij de juwelier aan de Herenweg. Diverse surveillance-eenheden gingen daarop ter plaatse. Ondanks dat de politie snel ter plaatse was, waren de daders al gevlogen. Uit een eerste onderzoek bleek dat vermoedelijk twee mannen met grof geweld de winkeldeurruit vernielden en de zaak betraden en daarbij enkele vitrinekasten vernielden en daar een aantal sieraden wegnamen. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij opzoek naar getuigen.



Politie zoekt getuigen

Heeft u vannacht rond 03.00 uur iets verdachts gezien of gehoord? Beschikt u over een deurbelcamera in de buurt van de Herenweg? Dan ontvangt de politie die beelden en of informatie graag. Bellen kan naar 0900-8844.