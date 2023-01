Vermiste Barbara Duijts gevonden

Sinds dinsdag 3 januari was de politie op zoek naar de 42-jarige Barbara Duijts. Zij was voor het laatst gezien op een kajuitboot aan de Havenstraat in Bunschoten-Spakenburg. Donderdag 5 januari werd haar stoffelijk overschot gevonden in het water nabij Zeewolde. De politie stelt een onderzoek in naar haar overlijden.



Politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen die Barbara Duijts nog gezien hebben sinds haar vermissing dinsdag 3 januari en het moment van haar vondst in het water van Zeewolde. U kunt bellen via 0900-8844.