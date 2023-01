Getuigen gezocht van beroving aan Keizerskroonweg

De twee verdachten renden vanaf de keizerskroonweg weg in de richting van de Murillostraat. De beroving werd gemeld en de recherche startte direct een onderzoek. In dit onderzoek werd dezelfde dag een 24-jarige man uit Bovenkarspel aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet. Het slachtoffer raakte lichtgewond, maar directe medische behandeling was niet nodig.

Graag komt de recherche in contact met getuigen. Beide verdachten zijn ongeveer 1,80 meter lang en droegen zwarte kleding. Heeft u iets gezien van de beroving, van de vlucht van de verdachten of heeft u in de omgeving van de Keizerskroonweg iets gezien dat te maken kan hebben met dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via tel. 0800-7000. Relevante beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier.

2023003593