Steekincident in steeg aan de Jac. van Maerlantlaan

Het 19-jarige slachtoffer werd aangesproken door een jongeman in de steeg. De verdachte liet een mes zien en eiste geld. Het slachtoffer gaf geen gehoor aan de eis. Hierop ontstond een gevecht waarbij het slachtoffer lichtgewond raakte. Het slachtoffer vluchtte vervolgens in de richting van de Erasmuslaan. De verdachte rende weg in de richting van het tankstation aan de Vondellaan.

De politie heeft in de omgeving gezocht, maar heeft de verdachte is niet aangetroffen. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis, maar kon behandeld worden aan zijn verwondingen in de huisartsenpost.

Hoe ziet de verdachte eruit?

Geslacht: man;

Leeftijd: ongeveer 18 jaar;

Postuur: slank;

Lengte: ongeveer 1,95 meter;

Kleding: grijze jas en donkerblauwe/zwarte broek.

Heeft u iets gezien?

Graag komt de politie in contact met getuigen. Heeft u iets gezien van het incident of heeft u in de omgeving van de Jac. Van Maerlantlaan iets gezien dat te maken kan hebben met dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via tel. 0800-7000. Relevante beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier.

2023003231