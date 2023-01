Getuigen gezocht van explosie bij woning Kouterstraat in Rotterdam Zuid

Even voor 03.00 uur werd de knal gehoord, vermoedelijk veroorzaakt door een explosief dat iemand kort daarvoor geplaatst had. De explosie zorgde ervoor dat de voordeur van de woning in brand vloog. Gelukkig wisten toegesnelde buren de brand al snel te blussen en raakte niemand gewond. Een zoektocht in de omgeving leverde vooralsnog geen aanhouding op. Getuigen zagen kort na de knal iemand weglopen vanaf de Kouterstraat naar de Schoepstraat. De politie doet onderzoek naar het incident.



Getuigenoproep

Heeft u op vrijdagnacht iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Kouterstraat? Wellicht bent u in het bezit van een dashcam, deurbelcamera of andere opname apparatuur? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contact gegevens. Ook als u verantwoordelijk bent voor het plaatsen van dit explosief, dan roepen we u op om uzelf te melden.