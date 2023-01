Politie vindt hennepkwekerij en illegaal vuurwerkfabriekje

De politie ging op donderdag 5 januari rond 12.20 uur het pand binnen omdat er een vermoeden was dat er een hennepkwekerij zou zitten. Die werd ook aangetroffen. In de totaal stonden er 406 planten. De kwekerij is geruimd.

Vuurwerk

Daarnaast vonden agenten ook een werkplaats waar vermoedelijk vuurwerk werd gemaakt. Er werden verschillende explosieve stoffen aangetroffen. Vanwege explosiegevaar werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het pand werd ’s avonds bewaakt door agenten en de stoffen werden vrijdag afgevoerd naar een plofplaats om opgeblazen te worden.

Onderzoek

De politie doet verder onderzoek naar de gang van zaken en er wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.