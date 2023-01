Winkeldief achterhaald die medewerker met fles op hoofd slaat

Een medewerker zag donderdag 5 januari jl. omstreeks 20.45 uur dat een man in de winkel twee flesjes Sinas in zijn tas stopte. Bij de kassa rekende de klant echter alleen een emballage bon af. Buiten sprak de medewerker de man daarover aan. De winkeldief haalde daarop direct uit met zijn rechterhand waarin hij een van de gestolen flessen hield en sloeg daarmee de aangever tot twee keer toe op het hoofd.

Vlucht

De dief vluchtte vervolgens richting het Nonnenveld achtervolgd door het slachtoffer en een collega. Ondertussen werd 112 gebeld. De verdachte is uiteindelijk door een motorrijder van de politie op het Bolwerk aangehouden. Hij is vastgezet. Het slachtoffer hield een duizelig en kloppend gevoel aan de aanval over.