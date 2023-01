Man zwaargewond na schietpartij Hoge Filterweg

Zaterdag 7 januari om half drie 's middags klonken meerdere schoten vanaf de parkeerplaats aan de Hoge Filterweg. Meerdere getuigen belden het alarmnummer om de schietpartij te melden. Het slachtoffer bleek al onderweg naar het ziekenhuis. Getuigen verklaarden dat de twee verdachten er in een witte auto vandoor waren gegaan. Het slachtoffer is een 69-jarige Rotterdammer.



De politie doet onderzoek. Er wordt gesproken met getuigen en buurtbewoners. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek op de plek van het schieten. Voor het onderzoek zijn camerabeelden uit de omgeving erg welkom. Beschikt u over een deurbelcamera, dashcam of beveiligingscamera in die omgeving en zijn daarop de verdachten te zien, hun auto of iets van de schietpartij of wat daaraan vooraf ging, dan ontvangen wij deze beelden graag via onderstaand formulier.



Heeft u informatie over de schietpartij of de mogelijke achtergronden, dan vragen wij u contact op te bnemen via onderstaande contactmogelijkheden.