Gearresteerd na listige babbeltruc

Een bewoner uit Waarde kreeg gelukkig argwaan na het ontvangen van een naar later bleek valse e-mail namens MijnOverheid in combinatie met een bankmedewerker die aan huis de bewoner met een financieel probleem zou helpen. De” bankmedewerker” zou de pinpassen even meenemen naar zijn auto om te controleren op een virus. Toen de zogenaamde bankmedewerker aan de deur verscheen, was de politie al geïnformeerd en konden agenten drie verdachten arresteren. Het gaat om een man uit Rotterdam (20), een man uit Schiedam (19) en een man uit Amsterdam (22). Zij zitten vast voor nader onderzoek.

Tweede melding en wellicht werden meer mensen de dupe

Ondertussen kreeg de politie een tweede melding uit Wemeldinge. De bewoner werd rond 18u30 de dupe van een soortgelijke babbeltruc waardoor geld van de rekening was verdwenen. Mogelijk werden meer bewoners in Oosterscheldebekken het slachtoffer van een babbeltruc. Bel 0900-8844 zodat we met u in contact kunnen komen.

Check geloofwaardige verhalen

Babbeltrucs gebeuren op zeer listige wijze waardoor vaak pas achteraf de alarmbellen gaan rinkelen. Wees uiterst voorzichtig als mensen melden dat er (grote) financiële schade ontstaat als niet onmiddellijk actie wordt ondernomen. Houd ze op afstand en bel eerst uw bank, politie of desbetreffende overheid waarvoor men zou werken om te controleren of het waar is. Op de website Helpdeskfraude vindt u waarschuwingen voor de meest nieuwe babbeltrucs.