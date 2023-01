Politie stelt onderzoek in naar beroving

Rond 1 uur kwam er een melding binnen bij de politie van een ruzie waarbij knallen zijn gehoord. Daarop is de politie met een aantal eenheden ter plaatse gegaan. Het slachtoffer geeft aan bedreigd te zijn door twee verdachten en is met een voorwerp geslagen waardoor hij gewond raakte. Hij is meegenomen met de ambulance. Het is niet bekend wat de twee verdachten hebben meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en of er is geschoten. Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u informatie die voor het onderzoek belangrijk kan zijn, belt u dan met de politie in Hoensbroek via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.