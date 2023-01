Getuigen gezocht van val wielrenner

De politie zoekt getuigen van een incident op de Alkmaarseweg in Middenmeer. Zondagochtend rond 10.05 uur werd een 60-jarige man uit Wieringerwerf gevonden op deze locatie.



Het slachtoffer lag met zijn racefiets op de grond en was niet aanspreekbaar. Dit was op de kruising Alkmaarseweg / Groetweg paralel aan de N242. Ondanks de hulp van ambulancepersoneel en omstanders is de man overleden. De politie komt graag in contact met getuigen. Mogelijk zijn er mensen die gezien hebben hoe en waardoor de man ten val is gekomen.



Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844.



2023005561