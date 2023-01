Zeventien bestuurders betrapt op rijden onder invloed in Tilburg

Tilburg - De politie in Tilburg heeft tijdens controles met name gericht op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer vrijdagavond en zaterdagnacht zestien automobilisten en één bromfietser betrapt op het rijden onder invloed. In acht gevallen ging het om alcohol. Drie bestuurders moesten vanwege een zeer hoog percentage hun rijbewijs in leveren. Negen bestuurders waren onder invloed van drugs. Bloedonderzoek moet daarover verder duidelijkheid geven. Ook werden er voor andere feiten nog 17 bekeuringen uitgeschreven.