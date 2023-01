Scooterrijder overleden na verkeersongeval

Weert - Bij een verkeersongeval op de Kerkstraat in Weert is zondagmiddag 8 januari een 36-jarige man uit Weert om het leven gekomen. Het slachtoffer reed op een scooter die in aanrijding kwam met een personenauto. Zowel de scooter als de auto zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.