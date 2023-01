Motorrijder rijdt ruim 100 kilometer te hard op A7

Tijdens een lasercontrole op de A7 ter hoogte van de Middenbeemster werd er bij de man een snelheid gemeten van 219 kilometer per uur (212 na correctie) waar 100 is toegestaan. De motorrijder is na een achtervolging staande gehouden en gecontroleerd. Bij de controle is het rijbewijs van de man ingevorderd. Ook is een speekseltest afgenomen. Hierbij testte de man positief en is hij aangehouden.

Wanneer mag een agent een rijbewijs innemen?

De politie neemt in sommige gevallen het rijbewijs in. Dat is bijvoorbeeld als je meer dan 50 km/u te hard rijdt met de auto of 30 km/u te hard met de brommer. Of natuurlijk als je te veel alcohol op hebt. Als de politie je rijbewijs inneemt, moeten zij ervoor zorgen dat het binnen 3 dagen bij de officier van justitie is. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen of je je rijbewijs terugkrijgt. Je krijgt het vaak terug, tenzij het al de derde of de vierde keer (of misschien zelfs meer) is dat je rijbewijs is ingenomen.

2023005496