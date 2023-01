Ongeval Schipluiden - automobiliste in rode auto gezocht

Uit onderzoek is gebleken dat de overleden persoon, een man van 55 jaar uit Maassluis, door een eenzijdig ongeval om het leven is gekomen. Hij werd donderdag 5 januari, even na 10.30 uur, aangetroffen. De politie wil nog in contact komen met een automobiliste die op woensdagavond 4 januari tussen 22.00 en 22.30 uur met haar rode auto stilstond op de kruising 's Herenstraat met de Prinses Beatrixlaan/Molenweg in Maasland en nog gesproken heeft met het slachtoffer. De vrouw wordt verzocht zich te melden bij Team Verkeer via 0900 – 8844.