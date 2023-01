Getuigen gezocht van beroving Ringvaartpark Capelle

Na de melding werd direct naar de daders gezocht, maar dat leverde nog geen aanhoudingen op. Er is een buurtonderzoek gestart en aan mensen in de omgeving en langs de vluchtroute wordt gevraagd of ze hun bewakings-, deurbel- of dashcambeelden willen bekijken om te zien of daar iets op staat dat kan helpen bij het onderzoek. Mogelijk waren de twee verdachten op de zwarte scooter al voor de beroving in de omgeving.

Getuigen omschrijven de verdachten als volgt.

Dader 1: rond 1.80m, dun postuur, zwart gekleed, trainingsbroek, lichtgrijs trainingsvest met donkergrijs vlak op de borst, zwarte helm.

Dader 2: ook ongeveer 1.80m, dun postuur, mogelijk begin 20, maar kan ook jonger zijn, zwart gekleed, trainingsbroek, zwarte jas; soort puffer jas met capuchon, lichte huidskleur.

Heb je iets gezien, iets gehoord of beeldmateriaal dat ons kan helpen bij dit onderzoek? Laat het ons weten via onderstaande mogelijkheden. Dat kan ook anoniem.