Politie ontdekt verschillende soorten munitie en vuurwapen gelijkende voorwerpen in woning Beverwijk

Beverwijk - De politie heeft vrijdagavond 30 juni rond 20.35 uur in een woning aan de Spoorsingel in Beverwijk (onderdelen van) explosieven, verschillende soorten munitie en vuurwapen gelijkende voorwerpen aangetroffen. De bewoner, een 35-jarige man, is aangehouden.