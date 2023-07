Getuigen gezocht na overval op buurtsuper Dordrecht

De overvaller is een jongeman, rond de 18 jaar oud. Hij droeg een grijze trainingsbroek en een zwarte jas met capuchon met een bontkraag. De overvaller is direct na de overval weggerend in de richting van de Bilderdijkstraat. Heeft u (deurbel)camerabeelden uit de omgeving waar de overvaller mogelijk op te zien is? Die beelden kunnen het onderzoek van de politie enorm helpen. Neem contact op via onderstaande mogelijkheden.