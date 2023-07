Explosief gaat af in Breda, ruiten vernield, auto’s beschadigd

Zaterdag 1 juli 2023 klonk rond 04.20 uur een luide knal in de wijk Tuinzigt. In de Meidoornstraat bleek een explosief afgegaan te zijn. Van twee woningen waren alle ruiten aan de voorzijde kapot. Ook waren de dakpannen van een overkapping gevlogen. Overal op straat lagen glasscherven en kapotte dakpannen. In die woningen hing rook maar er was geen sprake van brand. De hevig geschrokken bewoners stonden buiten. In de ene woning waren op het moment van de explosie drie bewoners en in het andere pand waren vier personen aanwezig.

Onderzoek

De politie heeft direct een sporenonderzoek ingesteld, een buurtonderzoek gehouden en bekijkt camerabeelden.



Oproep

We zoeken getuigen van het incident. Wie heeft de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 04.00 en 04.30 uur de dader(s) mogelijk gezien. Wie heeft er een idee over het motief? Belt u met de politie in Breda via 0900-8844, vermeld het dossiernummer 2023165715. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.