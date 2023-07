Politie houdt verdachte van insluiping aan

De bewoners van een woning in het centrum van Bergen op Zoom waarschuwden donderdag 29 juni in alle vroegte de politie, nadat zij een onbekende man hadden aangetroffen in hun huis. De man is vermoedelijk via een openstaand raam de woning binnengekomen. Hij maakte spullen van de bewoners buit en wist via het raam te ontkomen en weg te fietsen richting de Molstraat.

Dag later

Agenten stelden direct een onderzoek in en bekeken onder andere camerabeelden. Daarop herkenden ze de wegfietsende man. Het bleek te gaan om een 47-jarige inwoner van Bergen op Zoom, een bekende van de politie. Ze konden hem die dag echter niet vinden. Vrijdagmiddag omstreeks 14.00 uur troffen ze de verdachte op straat aan en hielden hem aan. De man is voor onderzoek en verhoor in de cel gezet en zit nog vast.