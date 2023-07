Inbraak en poging inbraak met explosieven in Amsterdam-Zuid

Incident Ceintuurbaan:

Rond 04:20 uur kwamen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen dat er een harde knal was gehoord in de omgeving van de Ceintuurbaan. Toegesnelde politiemensen constateerden dat de toegangsdeur van een hardware winkel was geforceerd met explosieven. De deur raakte flink beschadigd door de ontploffing en een daaropvolgende kortdurende brand. Gewonden vielen er niet. Uit onderzoek bleek later dat er goederen zijn weggenomen uit de winkel.

Getuigen zagen na de inbraak twee personen wegrennen over de Ceintuurbaan, de Tweede van der Helststraat in richting de Rustenburgerstraat. Opvallend was ook dat kort na de inbraak een personenauto met gedoofde lichten wegreed over de Ceintuurbaan in de richting van de Van Ostadestraat/Amsteldijk. Agenten zochten in de omgeving naar deze personen en het voertuig, maar zij werden niet meer aangetroffen.

Het signalementen van de twee rennende verdachten:

Verdachte 1

- Zwarte hoodie;

- Beige broek;

- Rode tas.

Verdachte 2

-Zwarte hoodie;

-Zwarte broek;

-Witte schoenen;

-Blauwe plastictas, vermoedelijk afkomstig van de Albert Heijn.

Incident Arent Janszoon Ernststraat:

Op de Arent Janszoon Ernststraat bleef het bij een poging inbraak en die vond rond 00.50 uur plaats. Met zwaar vuurwerk werd geprobeerd om bij de school binnen te komen, maar dat lukte niet. Zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur zijn dezelfde personen ook bij de school gezien. Maandagochtend bleek dat er nog niet-ontploft zwaar vuurwerk bij de school achter was gebleven. De school is daarom tijdelijk ontruimd geweest.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar allebei de zaken en is op zoek naar mogelijke getuigen. Kunt u het onderzoeksteam mogelijk verder helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Het zaaksnummer voor de Arent Janszoon Ernststraat is 2023154584 en voor de Ceintuurbaan 2023154629.