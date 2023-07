Getuigen gezocht na mishandeling Dierenselaan

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding van een zware mishandeling. Ter plaatste troffen agenten een 50-jarige man zwaargewond aan. Bij deze mishandeling is het slachtoffer geslagen met stokken. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Er zijn twee verdachten gevlucht en de politie is naar hen op zoek.

Getuigenoproep

Bent u getuige geweest van de mishandeling of hebt u rond 23.30 uur iets verdachts gezien aan of rond de Dierenselaan in Den Haag? Meld u dan via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die rond dat tijdstip zijn gemaakt in de omgeving en waarop iets verdachts is te zien. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000