Politie zoekt getuigen van mishandeling Biltpad

Op zondagochtend rond 09.00 uur heeft er een mishandeling plaats gevonden aan het Biltpad in Katwijk. Tijdens de mishandeling zou er zijn gestoken en raakte een 48-jarige man uit Katwijk gewond. Nadat de politie ter plaatste was, kon al snel een 25-jarige man uit Leiden worden aangehouden. Er is een sporenonderzoek uitgevoerd op het plaats delict. Daarnaast is er ook een buurtonderzoek gestart en worden er beelden uitgekeken.



Om te achterhalen wat er precies is gebeurd op het Biltpad zondagochtend 9 juni rond 09.00 uur, doet de politie verder onderzoek. Heeft u op zondagmorgen iets gehoord of gezien wat de politie kan helpen in dit onderzoek? Dan horen wij u graag. U kunt contact opnemen via onderstaande opties.