Zwaar vuurwerk aangetroffen bij Paul Krugerstraat

De politie kreeg iets voor 09.00 uur op maandag 10 juli de melding van het aantreffen van zwaar vuurwerk. De Explosieven Opruiming Dienst is ter plaatse gekomen en heeft het zware vuurwerk onschadelijk gemaakt. De Forensische Opsporing doet op het moment een sporenonderzoek.

Getuigenoproep



De politie onderzoekt het zware vuurwerk en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u tussen zaterdag 8 juli en maandag 10 juli rond 08.45 uur de mogelijke verdacht(en) gezien in de omgeving van de Paul Krugerstraat? Heeft u camerabeelden waar de mogelijke verdacht(en) op te zien zijn? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel anoniem met 0800-7000. U kunt camerabeelden uploaden via onderstaand tipformulier.