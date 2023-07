Een geluid tegen verkeersoverlast; meerdere verkeerscontroles in Rotterdam

Foto: stockfoto politie



Door verkeersoverlast zoals onnodig hard optrekkende auto’s en herrie door knallende uitlaten in het centrum van Rotterdam, hebben de gemeente Rotterdam, politie en het Openbaar Ministerie een aanpak ontwikkeld (Rotterdamse Verkeersaso Aanpak) tegen verkeersoverlast. De verkeerscontroles in het centrum van Rotterdam van donderdag, vrijdag en zaterdag samen met handhavers van de gemeente Rotterdam, zijn daar onderdeel van. Onder andere werd er tijdens deze controles dus gecontroleerd op de overschrijding van de geluidsnorm, maar ook op andere zaken in het kader van de verkeersveiligheid.

Ook in Delfshaven op het parkeerterrein van het Spartastadion werd vrijdag een grote verkeerscontrole uitgevoerd gericht op verkeersveiligheid en -overlast. Deze controle voerden we in samenwerking met diverse partners zoals de handhavers van de gemeente, de Koninklijke Marechaussee, Douane en Veilig Verkeer Nederland. Daar werden onder andere voertuigen gecontroleerd, snelheidsmetingen uitgevoerd en werd er gecontroleerd op alcohol.



Resultaten

Tijdens de controles op donderdag, vrijdag en zaterdag in het centrum van Rotterdam is in totaal 55 keer de geluidsnorm overschreden, werd er éénmaal onnodig geluid veroorzaakt, werd er zes keer een lekke uitlaat geconstateerd, reed zes keer een voertuig zonder db-killer (geluidsdemper) en werd één voertuig onder toezicht gesteld voor technisch onderzoek. Daarnaast reden vijf bestuurders zonder rijbewijs, waarbij ook een auto van een bestuurder in beslag werd genomen, omdat het niet de eerste keer was dat hij zonder rijbewijs reed. Daarnaast werden er nog 30 bekeuringen uitgeschreven voor diverse feiten zoals het niet dragen van een gordel, het rijden zonder helm en mobiele telefoon gebruik tijdens het rijden.

Tijdens de controle vrijdag in Delfshaven werden 176 bekeuringen uitgeschreven voor diverse feiten, zoals voor het niet dragen van een autogordel, mobiele telefoon gebruik tijdens het rijden, snelheidsovertredingen en het rijden zonder rijbewijs. Daarnaast werden ook acht personen aangehouden voor: gestolen scooter, belediging, ongewenst vreemdeling (2x), onder invloed van alcohol en/of drugs (4x).