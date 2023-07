Drugs en vuurwapen gevonden

De politie ontving een melding van verdacht gedrag rond een woning aan de Antilopenweg en ondernam actie. In de woning vonden agenten enkele zakjes met pillen, mogelijk drugs, en een vuurwapen. Ze namen de goederen in beslag en arresteerden twee verdachten uit Tilburg die in de woning waren. Het gaat om 47-jarige en een 55-jarige man. Zij zitten vast voor nader onderzoek.