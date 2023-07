Politie pakt verdachte brandstichting kringloopwinkel op

Aanhouding verdachte

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een grote brand gewoed in een kringloopwinkel in Veldhoven. Ondanks de inzet van de brandweer is het pand volledig afgebrand. De politie heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar de aanleiding van de brand. Uit het onderzoek kwam er een verdachte in beeld. Hierop is de verdachte, een 46-jarige man uit Valkenswaard, afgelopen zondag buiten heterdaad aangehouden op verdenking van brandstichting bij de kringloopwinkel.



De recherche doet moment onderzoek. Daaruit moet blijken of de man daadwerkelijk betrokken is bij de brand.



Getuigenoproep

De politie vraagt iedereen die iets gehoord of gezien heeft, dat te maken kan hebben met de brand bij de kringloopwinkel in Veldhoven, om zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben van de kringloop of de nabije omgeving in de desbetreffende nacht worden gevraagd contact op te nemen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).