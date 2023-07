Bioscoop ontruimd na bommelding

De melding kwam rond 17:45 uur binnen en door de hulpdiensten is direct opgeschaald en werd de bioscoop ontruimd. In de bioscoop waren zo'n 50 bezoekers aanwezig. Rond 17:55 uur hadden de aanwezige bezoekers de bioscoop verlaten. Ook de begane grond van een hotel in de omgeving is ontruimd.

Specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie zijn ter plaatse voor onderzoek.