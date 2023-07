Zware mishandeling tijdens kermis in Panningen

Zwaar letsel

Het slachtoffer probeerde een ruzie op het Pastoor Huijbenplein in Panningen te sussen. Hij zag dat drie jongens iemand mishandelden. Op dat moment keerde het drietal zich tegen hem. Door deze mishandeling liep het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel op aan zijn hoofd. Ook een vrouw werd door het drietal geslagen.

Identiteit slachtoffer

Wij zijn ook met spoed op zoek naar de identiteit van het slachtoffer dat eerder mishandeld werd door de drie jongeren. Herken jij jezelf in deze persoon of heb je meer informatie over zijn identiteit, laat het dan zo spoedig mogelijk weten via 0900-8844. Wij willen graag met deze persoon in gesprek.

Camerabeelden

Wij zijn op zoek naar camerabeelden en getuigen van deze mishandeling. Heeft u beelden, iets gezien of heeft u meer informatie over deze mishandeling, laat het ons dan weten via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800-7000.