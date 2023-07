Verdachte aangehouden voor gewapende straatroof in Almere

In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni rond 1:00 uur had het 48-jarige slachtoffer een afspraak met een dame. Op de afgesproken plek zit de man met de vrouw in zijn auto als ineens het portier openzwaait. De man wordt vervolgens door een onbekende man met een mes bedreigd. In de worsteling die volgt loopt hij een snijwond op aan zijn hand en zijn schouder is uit de kom.

Agenten kwamen snel op de locatie aan, maar van de verdachte ontbrak ieder spoor. Onderzoek heeft dinsdag geleid tot de aanhouding van de verdachte.