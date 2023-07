Man aangehouden voor steekpartij strand Bloemendaal

In de nacht van vrijdag 26 mei op zaterdag 27 mei was er een grote vechtpartij op het strand van Bloemendaal. Meerdere personen raakten gewond, waaronder drie personen met steekletsel. De politie wist de 18-jarige verdachte op te sporen na uitgebreid rechercheonderzoek.



De man is zit vast voor verhoor. Zijn rol en betrokkenheid zal verder worden onderzocht. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.