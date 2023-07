EVA-team houdt 12 verdachten aan in juni

Een 26-jarige man uit Den Haag werd aangehouden nadat hij weg wilden rijden bij het woonadres van zijn moeder. De man had nog een gevangenisstraf van 45 dagen openstaan en een schadevergoedingsmaatregel van bijna 17.000 euro.

Begin juni werd op de A4 een 57-jarige man opgepakt. Hij was veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor de handel in cocaïne.

Een 46-jarige man die was veroordeeld voor 656 dagen gevangenisstraf voor diefstal, mishandeling en het financieren van terrorisme kon begin juni worden aangehouden in zijn woonplaats in Leiden.

Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.