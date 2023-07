Politie treft ruim honderd kilo drugs aan en houdt acht verdachten aan

Dinsdag omstreeks 7 uur in de ochtend heeft de politie meerdere doorzoekingen gedaan in twee woningen en in een café in Rotterdam-West. Ook in vier andere woningen gelegen in Hoogvliet, Schiebroek, Pendrecht en Katendrecht vonden er doorzoekingen plaats. Op deze locaties werd er honderd kilo aan drugs aangetroffen. Ook werden er twee vuurwapens en grote geldbedragen gevonden op meerdere locaties. Alles is in beslag genomen.

Er zijn acht verdachten aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man uit Hoogvliet, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 34-jarige man uit Rotterdam, 31-jarige man uit Rotterdam, een 50-jarige man met een onbekende woonplaats, een 38-jarige man uit Antwerpen, een 20-jarige man uit Rotterdam en een 52-jarige man uit Den Haag.

Onderzoek

De politie is nog bezig met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Heeft u informatie dat ons onderzoek verder kan helpen? Geef het dan door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.