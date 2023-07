Politie voorkomt mogelijk overval en arresteert drie mannen

De politie kreeg vandaag een melding van een op handen zijnde overval op de bewoners van de woning aan de Rijksweg en startte een onderzoek. Het belangrijkste doel was om de woningoverval te voorkomen. In de woning woont de aangehouden man met diens vrouw en twee minderjarige kinderen.

De politie besloot de mogelijke overval te voorkomen door onderzoeken te doen aan de Rijksweg en ook in een boerderij aan de Moorseweg, met een woonhuis en enkele schuren. Deze boerderij was in beeld gekomen omdat de verdachte man ook de beschikking over dit perceel heeft.

De mannen zijn naar een politiecellencomplex gebracht waar ze worden ingesloten. Het drietal wordt morgen verhoord.