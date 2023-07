Man (34) overleden na schietincident Eindhoven

De man werd maandagmiddag rond 15.00 uur bij de ingang naar het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven neergeschoten. Ondanks de inzet van meerdere hulpdiensten die binnen enkele minuten al ter plaatse waren, kon het 34-jarige slachtoffer niet meer gered worden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie startte direct een groot onderzoek naar de achtergronden en de toedracht van de schietpartij. Ook werd er naarstig naar de verdachte(n) gezocht. Een plaats delict werd gemaakt en rechercheurs en forensische opsporing hebben tot maandagavond laat onderzoek gedaan. Het onderzoek gaat uiteraard komende tijd verder. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte en houden we alle scenario’s open.

We gaan uiteraard uitvoerig in gesprek met familieleden en naasten van het slachtoffer, spreken we met getuigen en verzamelen en analyseren we op allerlei mogelijke manieren informatie. Zo hopen we o.a. met camerabeelden zicht te krijgen op de mogelijke route die het slachtoffer en dader(s) hebben afgelegd. Alle puzzelstukjes zijn in dit onderzoek belangrijk voor het onderzoeksteam om een compleet beeld te krijgen wat zich nu precies heeft afgespeeld.

Foto

Er gaat een foto van het overleden slachtoffer rond op sociale media. Dit zijn hele nare beelden en verschrikkelijk om te zien. Deel de foto niet met elkaar en als u het dan toch toegestuurd krijgt, verwijder het dan direct. Mensen realiseren zich mogelijk niet wat voor impact deze foto heeft op de nabestaanden van het slachtoffer. Hoe zou u het vinden als zulke beelden van een familielid of vriend zouden opduiken?

Weet u meer?

Heeft u maandagmiddag voorafgaand of na het schietincident rond 15.00 uur iets gezien of gehoord en hebben we nog niet met u gesproken? Laat het ons dan weten via 0900-8844. Of heeft u andere belangrijke informatie voor de recherche? We horen het graag! Alle informatie is welkom. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.