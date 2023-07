Verdachte van bommelding bioscoop aangehouden

Aanhouding

Gisteren om 17:40 uur werd door een onbekend persoon melding gemaakt dat er een bom geplaatst was bij de bioscoop. Deze meldingen worden altijd erg serieus genomen en daarom is er massaal ingezet. Toegangswegen werden tijdelijk afgesloten en specialistische diensten werden ingezet. Specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) deden onderzoek. Het pand werd doorzocht maar er werd niets aangetroffen. Na onderzoek door de recherche is vandaag een 35-jarige man uit Sittard aangehouden voor het doen van een valse melding. Hij zit momenteel vast en zal worden verhoord.

Valse melding

Als je een valse melding doet of misbruik maakt van 112 dan pleeg je een misdrijf. Het doen van valse meldingen of het plegen van 112misbruik is levensgevaarlijk. Je moet er niet aan denken dat mensen die ├ęcht hulp nodig hebben 112 niet kunnen bereiken omdat iemand een valse melding doet.