Hendrik-Jan Talsma nieuwe Ombudsfunctionaris politie

Soms in de knel

Hendrik-Jan Talsma kijkt uit naar zijn nieuwe rol: ‘Politiemensen en de politieorganisatie zijn me door de vele jaren van nauwe samenwerking dierbaar geworden. Er wordt enorm hard gewerkt door mensen die het beste van zichzelf geven voor een van de fundamenten van onze samenleving. Maar niet alles gaat goed. Soms komen medewerkers in de knel en hebben ze iemand nodig die de organisatie en hen weer op het juiste spoor helpt, onafhankelijk adviseert en reflecteert. Ook de politieorganisatie heeft soms baat bij een sparringpartner, vertrouwd en tegelijk geheel zelfstandig. Waakzaam en dienstbaar dus, maar dan net even vanuit een andere invalshoek.’



Talsma wil, samen met zijn directe collega’s, verder bouwen aan het instituut: ‘Ik hoop van harte dat medewerkers en leidinggevenden uit alle hoeken van de politieorganisatie de weg naar de Ombudsfunctionaris vinden, maar zelf zitten we ook niet stil. Door middel van werkbezoeken, persoonlijke contacten en onderzoek halen we signalen op, zoeken we rode draden en zetten we ons in voor individu én organisatie.’



De Ombudsfunctionaris brengt een openbaar jaarverslag uit, waarin wordt ingegaan op lopende en benodigde ontwikkelingen van het korps op het gebied van sociale veiligheid. Daarnaast publiceert hij periodiek blogs en openbare adviezen. Meer informatie over de Ombudsfunctionaris politie staat op deze pagina.