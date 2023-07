Aanhouding na steekincident aan Wilgenlaan in Groningen

De politie kreeg rond 22:30 uur een melding van een steekincident, die in een woning aan de Wilgenlaan zou hebben plaatsgevonden. In de woning waren twee mannen, waaronder het gewonde slachtoffer. De andere man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor.



Onderzoek

De politie doet onderzoek om duidelijk te krijgen wat de toedracht is geweest van het steekincident en wat daar aan vooraf is gegaan. Zo wordt er in de woning sporenonderzoek gedaan en vindt er een buurtonderzoek plaats. We komen graag in contact met mogelijke getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord van het steekincident of wat daar aan vooraf is gegaan? Heeft u beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor ons onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.