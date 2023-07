Politie doet onderzoek naar explosie bij bedrijfspand Herestraat

We kregen vannacht rond 3:30 uur meerdere meldingen van een harde knal bij een pand aan de Herestraat in Groningen. Ter plaatse was er sprake van veel rookontwikkeling in het pand, maar gelukkig had de brandweer de brand snel geblust. Wij doen onderzoek naar de explosie en de brand. Er zijn goederen aangetroffen die wijzen op brandstichting en die mogelijk te maken hebben met de explosie. Deze goederen zijn in beslag genomen voor onderzoek. Het gebied is vannacht afgezet voor sporenonderzoek door Forensische Opsporing. Inmiddels is de Herestraat weer vrijgegeven.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Bent u in het bezit van camerabeelden van de Herestraat of de omgeving? Of heeft u informatie wat dit onderzoek verder kan helpen? Bel 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.