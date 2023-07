Kuilen in bosperceel Achterhoek

Onlangs verscheen er een bericht op de site van de gemeente Oost Gelre waarin staat dat er de afgelopen tijd in bospercelen bijzondere gaten zijn aangetroffen. Hier is onderzoek naar gedaan en er is niks aangetroffen wat kan duiden op drugsafval. Recent werd nog in een bosperceel in Didam een kuil aangetroffen, en eerder al in Lochem. We treffen wel vaker gaten in de grond aan dat hoeft niet meteen te maken te hebben met het dumpen van (drugs)afval.

We zien wel dat het voorkomt dat dit soort gaten gebruikt worden om drugsafval te dumpen. Daar is in dit geval geen sprake van geweest. Wel willen we mensen vragen alert te blijven op afwijkende situaties en deze te melden.

