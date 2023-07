Inbraak mislukt bij juwelier

De politie kreeg rond 04.00 uur de melding van een poging inbraak. Eenmaal ter plaatse was de schade zichtbaar aan het pand en werd er een plaats delict opgesteld. Er is in de omgeving een buurtonderzoek gedaan en uitgebreid sporenonderzoek.

Getuigenoproep

De politie is opzoek naar getuigen die eventueel iets hebben gezien in de omgeving van de Kanaalstraat in Lisse in de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 juli.

Heeft u informatie of beelden die bij dit onderzoek zouden kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dat kan via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.