Overleden vrouw aangetroffen in woning Pieter Karel Drossaartstraat

Een 40-jarige man en een 25-jarige man, beiden uit Vlaardingen, meldden zich vanmiddag rond 17.00 uur aan het politiebureau in Vlaardingen. Op basis van wat zij vertelden, zijn agenten naar de woning gegaan en troffen zij daar de overleden vrouw aan. De twee mannen zijn aangehouden en worden verhoord door de recherche.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De forensische opsporing doet een sporenonderzoek en er wordt met getuigen gesproken. Eén van de scenario’s waar rekening mee wordt gehouden is een misdrijf.



Informatie gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie of camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden en videodeurbelbeelden)? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande manieren.