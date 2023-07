Vier verdachten aangehouden door middel van BTGV na diefstal met vuurwapen

Rond 02.30 uur ’s nachts kwam er een melding binnen over een diefstal van een elektrische step onder bedreiging van een vuurwapen. De verdachten vluchtten vervolgens in een auto. Er werd een omschrijving van het voertuig doorgegeven en de auto werd even later door agenten in de omgeving gesignaleerd. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, waarop er drie inzittenden uit het voertuig sprongen en te voet vluchtten. De bestuurder is direct door middel van een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) aangehouden. Andere agenten zetten de achtervolging in op de drie jongens die uit de auto waren gevlucht. Hierbij is twee keer een waarschuwingsschot gelost. Ook deze drie verdachten zijn aangehouden. In de auto waarin de verdachten reden, werd de gestolen step en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. De aangehouden verdachten zijn drie minderjarige jongens en een 18-jarige man uit Rotterdam. Ze worden verdacht van diefstal, bedreiging en vuurwapenbezit.