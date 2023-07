Grote voorraad drugs en productie in woning Goirle

De politie verrichte de inval naar aanleiding van een tip over de handel in drugs vanuit de woningen. Bij de inval waren een 35-tal politieagenten betrokken, waaronder een gespecialiseerd team om snel en veilig adressen met een verhoogde gevaarzetting te kunnen betreden. Nader onderzoek in beide woningen leidde tot de inbeslagname van honderden kilo’s drugs, liters chemicaliën en een drugslab op de zolderverdieping.

Drugslab en grote voorraad drugs



Op de zolderverdieping van een van de woningen bleek een drugslab te staan waar amfetamine werd bereid. Specialisten van de politie kwamen ter plaatse en hebben geassisteerd met het veilig bemonsteren, categoriseren en afvoeren van de gevonden chemicaliën en apparatuur voor drugsproductie. Onder leiding van de Rechter-Commissaris werden doorzoekingen in beide woningen uitgevoerd. De totale vangst heeft gemaakt dat een onderzoeksteam van de politie sinds die inval 7 dagen nodig heeft gehad om alle drugs te testen, bemonsteren en categoriseren.

In een van de woningen bleek een voorraad van industriële proporties aanwezig: in en rondom de woning werd een partij van circa 100kg amfetamine, ruim 28kg Crystal Meth, meer dan 180.000 XTC-pillen, 42 kilo ketamine, 7 kilo 3-MMC, meer dan 86.000 LSD-zegels en bijna 40 liter amfetamine-olie getroffen. Deze partij drugs vertegenwoordigt een handelswaarde van ruim 660 duizend euro. Dit is het bedrag dat de criminelen nu kwijt zijn omdat de drugs in beslag is genomen. De straatwaarde van de in beslaggenomen drugs, wanneer deze partij op straat in Nederland zou zijn verkocht, bedraagt meer dan 5,2 miljoen euro.



Aanhoudingen

Twee personen, een 58-jarige Tilburger en een 27-jarige Tilburger werden in een van de woningen aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex. Zij zijn voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en worden nader gehoord over de aangetroffen situatie.



Informatie

De informatie die leidde naar de vondst van de mega voorraad drugs en het drugslaboratorium kwam voort uit een rechercheonderzoek van de politie. Een rechercheteam ging met binnengekomen informatie aan de slag. Gezien de gevaarzetting van deze activiteiten in een rijtjeswoning in de dichtbebouwde kom van Goirle en alle risico's die gepaard gaan met het voorhanden hebben en de handel in (synthetische) drugs, werd door het Openbaar Ministerie en de politie na enig recherchewerk op dinsdagavond besloten om in te grijpen. Het onderzoek blijft de komende tijd draaien en meerdere aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten.



Criminele aantrekkingskracht: gevaarlijke situaties.

Dit soort distributiecentra met grootschalige voorraden drugs leveren een groot risico op in woonwijken. Grote volumes aan verboden middelen genereren namelijk aantrekkingskracht voor andere criminelen. Helaas zijn er te veel voorbeelden van zogenoemde ripdeals; stelen van criminele organisatie bij elkaar waarbij het gebruik van zwaar vuurwapengeweld niet wordt geschuwd. Om deze reden kwam de Burgemeester van Goirle deze zelfde avond ter plaatse om de situatie met eigen ogen te aanschouwen. Door de gemeente werd spoedbestuursdwang toegepast.

Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten kunnen dit altijd doorgeven aan de politie via 0900-8844. Ook kan anoniem gebeld worden naar M. via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem.