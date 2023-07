Politie onderzoekt heftige overval juwelierszaak in Halsteren

Drie daders gewapend met geweren en een bijl stapten de winkel binnen en vernielden meerdere vitrines. Buiten stond de vluchtauto met een vierde dader paraat. Er zijn sieraden buit gemaakt. Er is ook bij de overval geschoten, maar er raakte niemand gewond. De overvallers vluchtten in een zwarte Renault. Een alerte burgernetdeelnemer zag de auto een uur na de overval op een parkeerplaats in Lepelstraat staan en waarschuwde de politie. De auto is veilig gesteld en wordt op sporen onderzocht. Het gaat om een gestolen auto met daarop ook elders gestolen kentekenplaten. De politie vermoedt dat de daders daar overgestapt zijn in een ander voertuig.

Burgernet bericht 1

I.v.m. een overval op de Dorpsstraat in Halsteren vraagt de politie u uit te kijken naar een zwarte Renault Talisman Ktk H5..,. niet zelf benaderen bel 112.

Burgernetbericht 2

U hoeft niet meer uit te kijken aar het voertuig

Burgernetbericht 3

Ivm overval Halsteren omgeving Lepelstraat gezocht 4 mannen in donkerblauwe regenpakken, sportschoenen. Mocht u iets gezien hebben. Tips bel nu 0800-011