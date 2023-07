Zeehavenpolitie verricht aanhouding na miljoenenvangst door Douane

Op woensdag 5 juli 2023 werd door de Douane in de Vlissingse haven een grote partij van 1500 kilo cocaïne ontdekt en in beslag genomen. De Zeehavenpolitie stelde vervolgens een opsporingsonderzoek in. Hierbij kwam de 41 jarige man, die in de haven werkt, als verdachte in beeld. De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek naar zijn rol en betrokkenheid. De woning van de man is daarom doorzocht. Hij zit voorlopig vast en wordt verhoord.