Arrestatie na verkeersagressie op de afrit A27

Vermoedelijk wilde de verdachte bij het verlaten van de snelweg A27 zich tussen een vrachtwagen en een personenauto de afrit nemen en sneed de pas af van de automobilist. Deze claxonneerde waarna de verdachte mogelijk de automobilist dwong om te stoppen. De verdachte zou met een mes de auto uit zijn gekomen en stak het slachtoffer enkele malen. Op dat moment passeerden agenten en zij grepen onmiddellijk in. De verdachte werd ingesloten voor nader onderzoek. De politie nam een stanley- en een aardappelschilmes is in beslag genomen. Ambulancepersoneel verzorg het slachtoffer waarna hij op het politiebureau aangifte deed.