Politieonderzoek naar overleden gedetineerde afgerond

Er is onder andere sporenonderzoek gedaan in de cel waar de man verbleef. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Waar nodig wordt binnen PI Leeuwarden nazorg en opvang voor betrokkenen geregeld. Zoals gebruikelijk bij een overlijden binnen detentie doet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zelf ook een onderzoek naar het overlijden. Dit gebeurt door de zogenoemde calamiteitenonderzoekscommissie (CALOC).

Lees het nieuwsbericht op de website van DJI.